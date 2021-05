Gmelins Standortbestimmung in der Heimat

Der Heim-Weltcup vom Freitag bis Sonntag auf dem Luzerner Rotsee stellt für die Schweizer Olympia-Boote eine wichtige Standortbestimmung im Hinblick auf Tokio dar. Für die Ustermerin Jeannine Gmelin ist es sogar das letzte Rennen vor den am 23. Juli beginnenden Olympischen Spielen.



Die Skifferin verzichtet auf die letzte Weltcup-Regatta in Sabaudia in Süditalien (4. bis 6. Juni), da «Reisen stets mit einem erhöhten Infektionsrisiko verbunden ist. Stattdessen absolviere ich einen langen, ungestörten Trainingsblock». Kommt hinzu: Anfang Juni dürfte das Feld in Sabaudia wohl klein sein.

Woran sie noch arbeiten muss, diesbezüglich gibt der Heim-Weltcup Gmelin ein gutes Feedback, da so ziemlich alles am Start ist, was Rang und Namen hat. Einzig die Boote aus Übersee fehlen. Gmelin dürfte dafür auf dem Rotsee zum ersten Mal seit der EM im vergangenen Oktober auf Sanita Puspure treffen.

Die 39-jährige Irin war zuletzt das Mass aller Dinge im Skiff, gewann 2018 und 2019 WM-Gold. Auch die Russin Hanna Prachatsen, die im April auf souveräne Art und Weise Europameisterin wurde und die drittklassierte Gmelin um 7,34 Sekunden distanzierte, ist gemeldet – wie auch die britische EM-Zweite Victoria Thornley.