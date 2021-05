Starker EM-Auftritt von Djakovic

Wie Djakovic über 400 m Crawl überzeugte auch die 4x100-m-Crawlstaffel der Männer. Roman Mityukov, Nils Liess, Noè Ponti und Djakovic schlugen im von den Russen überlegen gewonnenen Final in 3:13,41 an. Damit senkten die Schweizer den erst im Vorlauf in gleicher Besetzung geschwommenen Rekord nochmals um 1,31 Sekunden.

Insgesamt verbesserte das Swiss-Aquatics-Quartett am EM-Eröffnungstag die nationale Bestmarke, die zuvor seit der WM 2009 in Rom Bestand gehabt hatte, um 2,72 Sekunden.

Diese Staffel hat damit beste Aussichten, sich über die nun erreichte Zeit einen der vier verbliebenen Quotenplätze für die Olympischen Spiele in Tokio zu sichern.

Auch Startschwimmer Mityukov liess sich zweimal Landesrekord notieren. Im Final war der 20-jährige Genfer in 48,20 nochmals um einen Hundertstel schneller als im Vorlauf, in welchem er Dominik Meichtrys Landesrekord gleich um 0,34 Sekunden unterboten hatte.

Mityukov – zuvor schon über 200 m Rücken für Tokio qualifiziert – blieb damit zweimal auch über 100 m Crawl unter der geforderten A-Limite für die Sommerspiele:

Schweizer Rekord für Ugolkova

Djakovics Klubkollegin Maria Ugolkova zeigte am ersten EM-Tag ebenfalls eine starke Leistung. Die SCUW-Athletin legte die 100 m Delfin in 58,56 Sekunden zurück und verbesserte so den siebenjährigen Schweizer Rekord der Gockhauserin Danielle Villars um 0,35 Sekunden.

Im Vergleich zum Vorlauf steigerte sich Ugolkova, deren Paradedisziplin die 200 m Lagen sind, damit um mehr als acht Zehntel. Als 11. der 16 Halbfinalistinnen verpasste die 31-Jährige den Einzug in den Final aber. (sda/zo)