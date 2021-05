Djakovic glänzt zum EM-Auftakt

Antonio Djakovic gelingt am ersten EM-Wettkampftag der Poolschwimmer ein Exploit. Der erst 18-jährige Athlet vom Schwimmclub Uster Wallisellen stand in Budapest von der Schweizer Delegation als Erster im Einsatz - und überzeugte über 400 m Crawl gleich mit Landesrekord.



In 3:47,23 unterbot er seine eigene Bestmarke vom Juli 2019 um 0,66 Sekunden. Damals hatte er sich in Kasan bei den Junioren EM-Gold geschnappt.

Damit stellte Djakovic unter den 49 Vorlauf-Startern über 400 m Crawl sensationell die Bestzeit auf und darf sogar mit einer Medaille liebäugeln. Allerdings geht es an der Spitze sehr knapp zu und her. Alle acht Finalisten klassierten sich am Montagmorgen innerhalb von 1,2 Sekunden.

Mit Gabriele Detti aus Italien und dem Litauer Danas Rapsys gibt es Final-Teilnehmer, die mit einer um vier Sekunden besseren Bestzeit als Djakovic dastehen.