Den Männern davongefahren

Zwei kurze Schlafpausen von je 30 Minuten und ein erprobtes Ernährungskonzept trugen massgeblich zu diesem Erfolg bei.

Mit dänischer Unterstützung

«Das war eine so coole Erfahrung, einfach hammermässig», sagte die Siegerin des Race Across America 2015 am Samstagvormittag im Ziel. Knapp über 66 Stunden war die Oberländerin damit unterwegs gewesen. «Nach monatelangem Training endlich wieder Rennen fahren ist schlicht grossartig.»

Die professionelle Unterstützung ihres Teams habe ihr enorm geholfen, insbesondere die drei dänischen Begleiter, die sie erst 24 Stunden vor dem Start kennen gelernt habe. «Die haben einfach mitgearbeitet, als wären sie seit Jahren bei uns dabei.»

Im August wird die mittlerweile in Ittigen lebende Pulver abermals in Dänmark beim 24-Stunden-Rennen Helnaes24 an den Start gehen, bevor Anfang Oktober der Saisonhöhepunkt, die 24-Stunden-Weltmeisterschaft in Borrego Springs (USA) auf dem Programm steht. (zo)