«Das sieht von aussen krasser aus»

Switzerland skip Silvana Tirinzoni, left, celebrates with second Esther Neuenschwander after defeating Russia in the final at the women's world curling championship in Calgary, Alberta, Sunday, May 9, 2021. (Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP)

Der Moment des Triumphs: Esther Neuenschwander (rechts) und Skip Silvana Tirinzoni umarmen sich nach dem Finalsieg. Foto:

Foto: Keystone