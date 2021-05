Mehr Kaltschnäuzigkeit als EM-Wunsch

Euphorisch tönte das nicht: «Ganz passabel, aber sicher keine Topleistung, am Schluss kam ich physisch an die Grenze.»



Von Riccardo Rancan stammt die Aussage. Gemacht hat sie der 24-jährige Ustermer von der OLG Pfäffikon am Sonntag. Platz 3 belegte er an der Sprint-SM in Zwingen (BL). Geschlagen geben musste er sich im nationalen Vergleich nur den zwei Sprint-Hochkarätern Joey Hadorn und Matthias Kyburz – und auch Yannick Michiels (BEL) und Kasper Fosser (NOR), den beiden stärksten «Gästen».