Sauber holt zweiten Ersatzfahrer

Am Freitag im ersten freien Training in Portimao wird ein ungewohntes Gesicht im C41-Ferrari sitzen: Callum Ilott bestreitet seinen ersten offiziellen Einsatz an einem Rennwochenende für das Hinwiler Team Alfa Romeo. Ganz neu ist der 22-jährige Brite im Sauber-Umfeld nicht: Ilott testete bereits 2019 und 2020, damals als Ferrari-Nachwuchsfahrer. Bitter: Gleich beim ersten Test in Barcelona baute er einen Unfall und sprach danach vom «Tiefpunkt meiner Karriere».

Jetzt ist Ilott mehr als nur einen Schritt weiter: Er ist nun offizieller Reservepilot von Alfa Romeo. Diese Funktion bekleidet zwar bereits Robert Kubica. Doch der Pole, der 2008 unter BMW-Ägide in Kanada für den bisher einzigen Sauber-Sieg in der Formel 1 sorgte, fährt auch Langstreckenrennen. Ilott soll ihn vertreten, wenn Kubica unabkömmlich ist.

Gegen Schumacher den Kürzeren gezogen

Ilott galt in der letzten Saison bereits als Kandidat für das Sauber-Cockpit, über dessen Besetzung Ferrari zumindest mitbestimmt. Der Brite wurde 2020 in der Formel 2 mit drei Rennsiegen und drei weiteren Podestplätzen Vize-Meister hinter Mick Schumacher.

Letzterem gelang der Aufstieg in die Formel 1 (zu Haas) – Ilott hingegen musste sich mit der Ersatzfahrerrolle bei Ferrari zufriedengeben.