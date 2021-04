Derungs tritt mit einem guten Gefühl ab

Auch an Grossanlässen reichte es der Riedikerin zu Klassierungen in den Top 10. An den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi wurde sie im Slopestyle Achte, an den Weltmeisterschaften 2013 in Stoneham in Kanada Siebte und 2017 in der Sierra Nevada in Spanien Fünfte.

«Der Leistungssport war und ist noch immer eine grosse Leidenschaft von mir. Mich selbst zu verbessern, Wettkämpfe zu bestreiten und das bedingungslose 'Ja' zu allen Höhen und Tiefen, die der Leistungssport mit sich bringt – das alles gefällt mir sehr! Doch jetzt ist der Spitzensport für mich vorbei», zieht sie Bilanz. (dsc)