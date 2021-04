Die Lakers-Party geht weiter

Als am 13. Februar dieses Jahres die Meldung die Runde machte, die Rapperswil-Jona Lakers würden die Zusammenarbeit mit ihrem Erfolgscoach Jeff Tomlinson nicht über die laufende Saison hinaus verlängern, rieben sich viele die Augen.



Immerhin hatte der Deutschkanadier die St. Galler 2018 zurück in die National League und im selben Jahr als Unterklassiger zum Cuptitel geführt. Der Klub begründete den Entscheid damit, dass «der Zeitpunkt für einen Wechsel und den nächsten Schritt gekommen ist.»

Am Tag nach dieser Nachricht feierten die Lakers in Lugano einen wichtigen 4:2-Sieg. Es schien, als liesse sich die Mannschaft vom überraschenden Entscheid der Klubführung nicht beirren. Doch dann folgte im ersten Heimauftritt ein 3:9 gegen Fribourg-Gottéron und darauf vier weitere Niederlagen.

Dazu fiel auch noch der Stammgoalie, der Volketswiler Melvin Nyffeler, verletzt aus. Man musste Schlimmstes befürchten. Es drohte der Zerfall und auch in der dritten Saison seit dem Aufstieg das erneute Verpassen der Playoffs.

Sensation in der 97. Minute perfekt gemacht

Zwei Monate später sieht die Welt am oberen Zürichsee ganz anders aus. Als Qualifikationszehnter eliminierten die Lakers in den Achtelfinals (Pre-Playoffs) zuerst Biel, um nun auch dem grossen Favoriten Lugano ein Bein zu stellen. Die nach der Qualifikation zweitklassierten Südtessiner gewannen zwar Spiel 1 zuhause klar mit 6:2, danach setzte sich aber der Underdog viermal in Folge durch.

Den entscheidenden vierten Sieg mussten sich die Lakers am Mittwoch in der Resega allerdings hart erdauern. Nachdem sie in den letzten drei Minuten der regulären Spielzeit einen 3:1-Vorsprung verspielten, fiel die Entscheidung erst kurz vor dem Ende der zweiten Verlängerung. Der 20-jährige Gian-Marco Wetter schoss die Gäste nach 96:55 Minuten auf Vorarbeit von Martin Ness ins Glück.

Seit der Abschaffung des Penaltyschiessens vor drei Jahren wurde in den Playoffs der National League erst einmal eine Partie noch später entschieden. In der Saison 2018/19 setzte sich der spätere Meister Bern im Viertelfinal auswärts gegen Servette erst nach 117:43 Minuten 3:2 durch.