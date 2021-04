Siegenthaler verpasst ihr Ziel

Es hat nicht sein sollen: Stefanie Siegenthaler verpasste an der EM der Kunstturner in Basel den angestrebten Einzug in den Mehrkampffinal der besten 24 Turnerinnen klar. Die Bertschiker Nationalkader-Athletin vom TV Hinwil belegte in der Qualifikation den 45. Rang unter 107 Teilnehmerinnen.

Mit einem Punktetotal von 48,199 fehlten der 23-jährigen Oberländerin knapp zwei Zähler zur Teilnahme am Mehrkampffinal vom Freitag.

Früh im Wettkampf zurückgebunden

Siegenthaler hatte die Final-Qualifikation im Vorfeld als «grossen Traum» bezeichnet. Sicher und sauber turnen müsse sie dafür, hatte die Bertschikerin gesagt. Das gelang ihr nun, knapp anderthalb Jahre nach ihrem letzten Ernstkampf, nicht.

Nachdem Siegenthaler am Stufenbarren mit 12,200 Punkten gestartet war, zeichnete sich bereits am zweiten Gerät, dem Schwebebalken, nach einem Patzer und nur 11,700 Punkten ab, dass der Finaleinzug schwierig werden würde. Danach steigerte sie sich punktemässig zwar am Boden (11,933) sowie am Sprung (12,366), blieb aber dennoch chancenlos. (fbo)