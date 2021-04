Stump belohnt sich mit EM-Bronze

Was er vor fünf Monaten in Prag als Fünfter noch verpasste, holte Nils Stump nun in Lissabon nach: Der Ustermer gewann EM-Bronze in der Kategorie bis 73 kg. Mit vier Siegen in fünf Kämpfen verdiente sich der 24-Jährige die Medaille.

Dabei wuchs Stump bisweilen auch über sich hinaus – etwa in der zweiten Runde gegen den Italiener Fabio Basile, den aktuellen Olympiasieger in der Kategorie bis 66 kg. Im Viertelfinal eliminierte Stump mit dem Schweden Tommy Macias einen vierfachen EM-Medaillengewinner.

«Ich ging fokussiert von Kampf zu Kampf, das war heute mein Weg zum Erfolg.»

Nils Stump

Mit offensivem Judo zog der Ustermer in den Halbfinal ein, wo er in einem ausgeglichenen Duell dem späteren Europameister unterlag. Gegen den Kosovaren Akil Gjakova verlor Stump erst im Goldenscore. Von dieser Niederlage erholte sich der Ustermer mental schnell. «Ich ging fokussiert von Kampf zu Kampf, das war heute mein Weg zum Erfolg», sagte er denn auch. Im Kampf um Bronze trat Stump dominant auf und liess dem Italiener Giovanni Esposito kaum eine Chance.