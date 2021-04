Räikkönen verliert Punkte wegen ungewöhnlicher Strafe

Das zweite Saisonrennen brachte dem Hinwiler Team Alfa Romeo nur für einige Stunden die ersten WM-Punkte ein. Kimi Räikkönen beendete den actionreichen GP von Imola auf dem 9. Rang und holte zwei Zähler – bis er rund drei Stunden nach dem Rennen eine 30-Sekunden-Strafe kassierte und so auf den 13. Rang und damit aus den Punkterängen fiel.

Der finnische Altmeister wehrte sich in der Schlussphase des Rennens mehrere Runden lang erfolgreich gegen die beiden Alpine-Piloten Esteban Ocon und Fernando Alonso und rettete sich am Ende mit weniger als einer Sekunde Vorsprung ins Ziel.

Widersprüche im Reglement

Zum Verhängnis wurde Räikkönen letzlich ein Dreher in der Aufwärmrunde vor dem Restart nach dem Rennabbruch: Räikkönen verlor dabei zwei Ränge und reihte sich nicht wieder an seiner ursprünglichen Position ein. Deshalb hätte er den Neustart aus der Boxengasse in Angriff nehmen und sich am Ende des Feldes einreihen müssen – was er aber nicht tat.

Die Strafe wirkt hart – und das Reglement widerspricht sich stellenweise auch selber, denn hätte Räikkönen dasselbe in einer Safety-Car-Phase getan, hätte er korrekt gehandelt. Doch vor dem Neustart ist die Sachlage reglementarisch anders. Die Stewards bestraften den Finnen und schrieben in ihrem Urteil fast entschuldigend, es sei ihnen nichts anderes übrig geblieben.

Team reagiert mit Unverständnis

Das Team war selber über die Sachlage unsicher und funkte den Renndirektor an, dieser hatte aber vor dem Restart nicht mehr genug Zeit für eine Antwort. Die Strafe sei «unverhältnismässig», schrieb Alfa Romeo in einem Communiqué, sie entspreche dem ursprünglichen Fehler nicht, und man habe die Konkurrenz auf der nassen Strecke nicht mit einem Überholmanöver in der Aufwärmrunde gefährden wollen.