Fabienne Kocher bleibt ohne Medaille

Es sollte nicht sein. Für Fabienne Kocher reichte es an der EM in der Klasse bis 52 kg nicht zur erhofften Medaille. Dabei musste sich die Riedikerin in der Hoffnungsrunde ausgerechnet gegen ihre Landsfrau Evelyne Tschopp geschlagen geben. Sie erzielte damit den siebten Rang.

Doch auch die zweifache EM-Bronzemdedaillen-Gewinnerin und Olympia-Teilnehmerin von Rio de Janeiro scheiterte anschliessend im Kampf um Platz 3 an der Israeli Gefen Primo.