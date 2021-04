Mit einem Kribbeln im Bauch zur Medaille

Besonders viel Spannung mit Blick auf Olympia verspricht der Zweikampf zwischen Fabienne Kocher und Evelyne Tschopp in der Klasse bis 52 kg.

Um oben aus zu schwingen, muss die Riedikerin am Ende in den Top 18 klassiert sein – und vor allem noch die Baselbieterin Tschopp in der Weltrangliste überflügeln. Denn in der jeweiligen Gewichtsklasse gibt es pro Nation nur ein einziges Ticket.

Noch immer im Rückstand

Tschopp liegt hierbei derzeit mit 3670 Punkten auf Platz 13 in der Weltrangliste, Kocher folgt ihr auf Rang 19 (3039). Die Olympiateilnehmerin von Rio de Janeiro und zweifache EM-Bronzemedaille-Gewinnerin ist also noch immer leicht im Vorteil.

Zum Duell sagt Tschopp unaufgeregt: «Ich versuche stets, meine Konzentration auf mich und meine Leistungen zu fokussieren. Das ist das einzige, was ich beeinflussen kann. Konkurrenz aus den eigenen Reihen hilft uns sicher gegenseitig, um uns voran zu bringen. Es ist unbestritten, dass Fabi eine sehr gute Athletin ist.»