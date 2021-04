Ustermer Schwimmer zeigen Konkurrenz erneut die Muskeln

Es brauchte am letzten Wettkampftag ein Feuerwerk mit drei SM-Titeln, um im Medaillenspiegel noch an den führenden Limmat Sharks Zürich vorbeizuziehen. 11-mal Gold, 5-mal Silber und 9-mal Bronze holte sich der SC Uster Wallisellen an der Langbahn-SM. Er war beim Heimspiel im Buchholz-Hallenbad wieder einmal der erfolgreichste Klub. «Wir haben erreicht, was geplant war», sagt SCUW-Präsident Phil­ippe Walter.