Gmelin in Medaillen-Form

Drei der sieben Schweizer Boote haben an der Ruder-EM in Varese die A-Finals erreicht. Den besten Eindruck hinterliess Skifferin Jeannine Gmelin. Die Weltmeisterin von 2017 entschied nach dem Vorlauf auch den Halbfinal für sich.

«Die Bedingungen mit kräftigem Gegenwind waren herausfordernd, aber ich konnte auf meinen Ruderschlag vertrauen und das Rennen so von Beginn weg aktiv gestalten», sagte die 30-Jährige.

Bei Halbzeit noch zurückgelegen

Gmelin setzte sich mit einem Vorsprung von 2,35 Sekunden auf die Weissrussin Tatjana Klimowitsch durch. Bei Halbzeit des Rennens, nach 1000 m, lag die Ustermerin noch hinter Fie Udby Erichsen, die in der Folge in den 4. Rang zurückfiel und den A-Final verpasste. An der letztjährigen EM klassierte sich die Dänin unmittelbar vor Gmelin auf dem 4. Platz.

Die damalige österreichische Silbermedaillengewinnerin Magdalena Lobnig verzichtete aufgrund gesundheitlicher Probleme auf den Start im Halbfinal. Gar nicht nach Italien gereist ist die Irin Sanita Puspure, die an den letzten beiden Welt- und Europameisterschaften jeweils triumphiert hatte.

Es spricht also einiges dafür, dass Gmelin zum vierten Mal nach Gold 2018 sowie Silber 2015 und 2019 eine EM-Medaille gewinnen wird. Sehr stark präsentierte sich bisher auch die Russin Hanna Prachatsen, die schwer zu schlagen scheint.