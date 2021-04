Ustermer Frauen-Staffel mit neuem Rekord

Lena Kreundl, von links, Svenja Stoffel, Maria Ugolkova und Eva Geilenkirchen (Schwimmclub Uster Wallisellen) posieren mit ihren Goldmedaillen und Schutzmaske nach ihrem Sieg mit neuem Schweizerrekord in der 4x100m Freistil Staffel an den Schweizermeister

Maria Ugolkova (Schwimmclub Uster Wallisellen) unterwegs zum Sieg im Final ueber 200m Lagen der Frauen an den Schweizermeisterschaften im Schwimmen am Freitag, 9. April 2021, in Uster. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer)

SCUW-Ausnahmeschwimmerin Maria Ugolkova war ein weiteres Mal das Mass aller Dinge.

Foto: Keystone