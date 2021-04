Djakovic erneut unter der Olympia-Limite

Wie bereits am Mittwoch als Startschwimmer im Staffelrennen bleibt Antonio Djakovic an den Schweizer Langbahn-Meisterschaften in Uster auch im Final über 200 m Crawl unter der A-Limite für die Olympischen Spiele in Tokio.

Mit 1:46,86 Minuten unterbietet der 18-Jährige vom SC Uster-Wallisellen diese Marke um 16 Hundertstel.

Packendes Duell mit Mityukov

Die persönliche Bestzeit vom Vortag verpasste Djakovic um acht Hundertstel, nachdem er nach 150 m noch deutlich schneller (37 Hundertstel) gewesen war. Er lieferte sich ein packendes Duell mit Roman Mityukov (1:47,06), der die Olympia-Limite um vier Hundertstel verpasste.