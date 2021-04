Im heimischen Winter Richtung Olympia

Wo sie im Vergleich zur Konkurrenz steht? Das sei zu diesem Zeitpunkt des Jahres schwierig einzuschätzen, findet Jeannine Gmelin vor ihrem ersten Wettkampf der Saison.



Die Ustermerin kann ja nicht wissen, was die anderen Top-Skifferinnen im Winter gemacht und wie sie sich entwickelt haben. Was sie hingegen weiss: «Meine Testergebnisse zeigen, dass ich eine gute Form habe.»



Wie weit sie dies bringt, wird sich an der EM in Varese vom Freitag bis Sonntag zeigen. Klar sind jetzt schon zwei Dinge.