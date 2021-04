Zu selten war Peter zufrieden

Er holte mehr Weltcup-Punkte als in der letzten Saison. Er gewann Bronze an der Junioren-WM. Er nahm erstmals an der Elite-WM teil. Und doch sagt Dominik Peter: «Mit 80 Prozent der Saison kann ich nicht zufrieden sein.»

Nicht nur das letzte Wochenende auf der Flugschanze von Planica zum Saisonabschluss misslang ihm, sondern eben das Gros der Saison.