Nur zwei Wechsel im Kader des EHCD

«Die Familie auf und neben dem Eis bleibt uns erhalten», schrieb der Klub auf seinen Social-Media-Kanälen – und das ist nicht übertrieben. Zwei Abgänge und zwei Zuzüge vermeldet der EHCD – und die Vertragsverlängerungen von sämtlichen weiteren Spielern und Staffmitgliedern inklusive Trainer Reto Stirnimann.

Die Neuen sind auch alte Bekannte

Die Mutationen betreffen die Offensive: Dean Schnüriger kehrt nach zwei Saisons im EHCD zu seinem Stammklub Seewen zurück, Flügel Cian Derder verlässt das Team aus beruflichen Gründen Richtung Westschweiz. Die Neuen heissen Rubio Schir und Fabian Berni.

Schir entstammt der einstigen Oberländer Nachwuchsorganisation EZO Huskys, durchlief die Juniorenstufen erst in Kloten und dann in der Lions-Organisation und verbrachte die letzten drei Saisons bei EHCD-Ligakonkurrent Basel, wo er in 83 Spielen 57 Skorerpunkte erzielte. Berni ist ein Dübendorfer Eigengewächs, das die Erfahrung aus über 170 Swiss-League-Partien mit den GCK Lions mitbringt.