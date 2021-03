Räikkönen fehlten nur zwei Sekunden

Doch trotz der verpassten Punkte: Das Rennen in Bahrain zeigte, dass die Hinwiler im Vergleich zum Vorjahr einen Sprung nach vorne machten und nicht mehr am Ende des Feldes gegen Williams und Haas um die goldene Ananas fahren müssen, sondern im Mittelfeld um Punkte kämpfen können.

«Wir haben bewiesen, dass unser Optimismus nach den Tests gerechtfertig war und wir in dieser Saison viel konkurrenzfähiger sein können», hatte Teamchef Frédéric Vasseur bereits nach dem Qualifying gesagt, in dem Giovinazzi als 12. die Top Ten um weniger als eine Zehntelsekunde verpasst hatte. Im Rennen lag der Italiener zu Beginn noch vor Räikkönen (Startplatz 14), wurde aber beim ersten Boxenstopp von seinem Teamkollegen überholt.

Packendes Duell an der Spitze

Enger als in der letzten Saison wurde es auch ganz an der Spitze: Zwar gewann Lewis Hamilton im Mercedes, allerdings musste sich der Weltmeister in einer packenden Schlussphase gegen Max Verstappen wehren.

Der von der Poleposition gestartete holländische Red-Bull-Pilot verlor die Führung strategiebedingt an Hamilton, war aber gegen Ende klar schneller als der Brite und überholte ihn vier Runden vor Schluss tatsächlich. Weil Verstappen bei diesem Manöver aber kurz die Strecke verliess, wurde er von der Rennleitung zurückgepfiffen – und erhielt keine weitere Chance.