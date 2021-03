Das grosse Ganze sehen

«Wann sieht man dich im Weltcup?» Es ist eine Frage, die nach dem neuesten Instagram-Eintrag von Anja Weber in den Kommentaren auftaucht. Podestplatz an Podestplatz reihte die Hinwilerin im Contintental-Cup (COC). Und entschied deshalb die U20-Nachwuchsserie zum zweiten Mal in Folge für sich. «Ich habe meine besten Rennen im COC gezeigt», sagt die 19-Jährige.