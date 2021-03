Schlumpf läuft Schweizer Rekord

Fabienne Schlumpf ist bereit für den 3. April in Belp, wo sie die Olympia-Vorgabe für die Spiele in Tokio unterbieten will. Die 30-jährige Wetzikerin überzeugte beim Halbmarathon in Dresden in 1:08:27 Stunden mit einem Schweizer Rekord.

Fabienne Schlumpf unterbot ihren Landesrekord (1:08:38), den sie im vergangenen Oktober an der Halbmarathon-WM in Gdynia aufgestellt hatte, um 11 Sekunden. Die Schweizerin feierte in Dresden einen unangefochtenen Sieg.

Schlumpf blickt nun dem nächsten grossen Ziel voller Zuversicht entgegen. Beim Marathon am Ostersamstag in Belp wird sie bei ihrem Debüt über die 42,195 km die Olympia-Limite von 2:29:30 Stunden ins Visier nehmen. (sda)