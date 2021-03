Wenn Rückstände zur Energiequelle werden

Die erste Saison in der höchsten Liga seit 2015 lässt sich für die Riders ganz grob in drei Phasen einteilen. In der ersten versuchten sie sich ans neue Niveau her­anzutasten. Nach dem fast dreimonatigen Unterbrach hatte sich der Neuling dann besser ans ­höhere Tempo und die härtere Spielweise gewöhnt.

Er schoss nun klar mehr Tore und kas­sierte ebenso deutlich weniger. Belohnt wurde er für die Steigerung aber erst in der finalen Meisterschaftsphase gegen Frauenfeld.

Unabhängig davon ist Fauser zufrieden mit der ganzen Saison. Anders als der letzte Aufsteiger Mendrisiotto – die Tessinerinnen kassierten rund zehn Gegentore im Schnitt – kamen die Riders nur zweimal unter die Räder. Beim 0:17 gegen Piranha und beim 0:8 gegen Berner Oberland.

«Wir wussten, wir werden einen Grossteil der Spiele verlieren.» Florian Fauser, Trainer Floorball Riders

«Bis auf diese zwei Spiele waren wir im Prinzip immer dran», sagt Fauser. «Das ist positiv.» Trotz zwölf Niederlagen in 13 Qualifikationsspielen blieb die Moral immer intakt. Was war dafür ausschlag­gebend?

Ein Grund dafür sei ihr Realismus gewesen, findet er. «Wir wussten, wir werden einen Grossteil der Spiele verlieren.» Dazu sei es ihnen immer wieder gelungen, Rückstände wettzumachen. «So etwas gibt Energie.»

Ein NLB-Kader für die NLA

Führt man sich die Ausgangslage der Riders vor Meisterschafts­beginn vor Augen, war ihre Wettbewerbsfähigkeit keine Selbstverständlichkeit. Den Platz in der höchsten Liga hatten die Oberländerinnen durch den Rückzug von Mendrisiotto unerwartet erhalten – Anfang Mai 2020 und damit zu einem Zeitpunkt, bei dem die Kaderplanungen aller Teams bereits weit fortgeschritten waren.

Transfers von etablierten NLA-Spielerinnen waren so ­keine mehr realisierbar. Die Riders traten mit einem für eine weitere NLB-Saison zusammengestellten Team an, in dem zahlreiche erfahrene Spielerinnen standen.