Jetzt muss sie nochmals Schwung holen

Wind, Regen und tiefe Temperaturen. Die Wetterprognose fürs Wochenende rückte bei Fabienne Schlumpf zuletzt immer deutlicher ins Bewusstsein. Und liess ihre Gedanken kreisen.



Die Wetzikerin ist ein grundsätzlich positiv denkender Mensch. So hoffte sie anfangs, die Voraussagen würden sich vielleicht noch bessern. Das aber taten sie bei aller Zuversicht von Schlumpf nicht.

Am Donnerstag traf Swiss Athletics dann die Entscheidung, den am Sonntag geplanten Olympia-Qualifikationsmarathon in Bern-Belp zu verschieben.