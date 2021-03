Die Riders erweisen sich als Schnellstarterinnen

Vertragsverlängerungen bei den Riders



Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti vermelden erste Vertragsverlängerungen. Die Oberländer NLA-Equipe setzt auch nächste Saison im Tor auf Svenja Schöni und Alina Räuftlin. Sportchefin Sarah Altwegg sagt: «Ein junges Goalieduo, das sich gut ergänzt und ehrgeizig ist. Wir sind zufrieden mit der bisherigen Entwicklung der Beiden.»



Verteidigerin Lisa Devenoge und Stürmerin Sarina Hutter verlängerten ihre Verträge um ein Jahr. Ebenfalls an Bord bleiben die Abwehrspielerinnen Melanie Klöti und Iris Brünn. Sie hatten schon im Frühling 2020 jeweils für zwei Saisons unterschrieben.



Die Riders führen derzeit in der Playout-Serie (Best-of-5) gegen Frauenfeld 2:0. Da es diese Saison keinen Absteiger gibt, spielen die Oberländerinnen unabhängig vom Ausgang der Serie auch nächste Saison in der höchsten Frauenliga. (zo)