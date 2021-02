Laupen setzt sich in engem Derby durch

Zwei Minuten vor Schluss spielten die Floorball Riders ihre letzte Karte. Sie ersetzten im NLA-Derby gegen den UHC Laupen ihre Torhüterin durch eine Feldspielerin. Doch die Zeit rieselte dem Heimteam durch die Finger, ohne dass es sich in der gegnerischen Hälfte festsetzen konnte.

Praktisch mit der Schlusssirene aber kam sie doch noch, die grosse Ausgleichchance. Goalie Nancy Gatzsch aber wehrte den Schuss erfolgreich ab und rettete den Vorsprung ihrer Equipe über die Ziellinie.

2:1 setzte sich Laupen im abschliessenden Spiel der Challenge Round bei den Floorball Riders durch. Bereits das erste Spiel zwischen den zwei Oberländer NLA-Teams hatte der UHC Laupen für sich entschieden.

5:3 siegte er zum Saisonauftakt. Damals führte er die Differenz in der ersten Hälfte des Schlussabschnitts herbei. Am Sonntag fiel die Entscheidung erneut in dieser Phase.

Gleich drei Riders-Spielerinnen liessen sich in der 48. Minute in der eigenen Hälfte in die Ecke locken, konnten aber den Pass in die Mitte gleichwohl nicht verhindern. Die im Slot stehende Viviane Manser versenkte die Hereingabe direkt zum 2:1.

Neben statt aufs Tor

Wer gewinnt, hat im Prinzip immer Recht. Der UHC Laupen (7.) hätte sich aber auch nicht beklagen dürfen, hätte er gegen das Schlusslicht eine Niederlage kassiert.

Die Laupnerinnen wiesen übers gesamte Spiel gesehen mehr Ballbesitz aus. Und sie vergaben im Startdrittel einige hochkarätige Chancen. Zu viele ihrer Abschlüsse aber gingen nicht aufs Tor, zu häufig fehlte im Spiel nach vorne die nötige Direktheit.

Die Riders, denen zu keinem Zeitpunkt die Partie vom Vortag (2:5 gegen Berner Oberland) anzumerken war, suchten den Weg aufs gegnerische Tor direkter. Profit zogen sie daraus aber nicht.