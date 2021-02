Jetzt braucht es auch mal Lattenglück

Wenn Adrian Kübler sich am Samstag in Magglingen in die Luft schraubt, ist die Höhe für einmal weniger wichtig als der Rang. Der Wildberger hat sich an der Hallen-SM aber nicht nur das Podest zum Ziel gesetzt. Er möchte auch seiner Rolle gerecht werden – als zweitbester Stabhochspringer der Schweiz hinter Dominator Dominik Alberto. Er sagt darum: «Silber wäre schön.»