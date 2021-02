Happy End für den UHC Uster

Als Filip Karlsson zwei Minuten nach Beginn des Mitteldrittels seinen bereits dritten Treffer in die Maschen hinter Thun-Keeper Sven Körner hämmerte, schien das Ustermer Schiff in dieser Auftaktpartie zur Challenge Round mit der 3:0-Führung im Rücken sicherer See entgegenzufahren.

Grosser Irrtum: Die Berner Oberländer liessen in der Folge noch ein schweres Unwetter im Buchholz auffahren, sodass der UHCU noch mächtig ins Schwimmen geriet, glücklicherweise aber nicht unterging. Die Gastgeber konnten sich in der Verlängerung noch 7:6 durchsetzen.