Wenn Nervosität ein gutes Zeichen ist

Die letzte Junioren-WM? Eigentlich will Dominik Peter sie aus dem Gedächtnis streichen. Im März 2020 hatte sich der Fischenthaler in Oberwiesenthal so viel vorgenommen – und war letztlich so frustriert. Nur 20. wurde er.

«Sprungtechnisch wars sauber, aber die letzten paar Athleten zogen wettermässig einfach die Arschkarte.» Viel ­lieber erinnert er sich an den Probedurchgang von damals: «Da war ich Weltmeister.»