Nach der langen Pause geht es gleich ums Ganze

«Ich bin am Packen», sagt Irene Schori, als sie am Freitagmorgen das Telefon abnimmt – und lacht erleichtert. Was für die Dübendorfer Spitzencurlerin sonst der Normalfall ist, wurde heuer zur Ausnahme: die Reise an ein Turnier.

Am Samstag beginnen die Schweizer Meisterschaften in Arlesheim – für die vier Schweizer Eliteteams der erste Wettkampf seit letztem November. «Ich freue mich extrem, dass wir doch noch spielen können», sagt Schori.

Eine Testwoche fürs Wettkampfgefühl