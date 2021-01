Zurück zu den alten Werten

Vom «Märchen aus Winterthur» war schon die Rede. Gemeint ist der lokale Basketballklub, dem innert kurzer Frist mit dem Männer- und Frauenteam der Sprung von der 3. Liga bis in die Nationalliga A gelang. Dort angekommen, erschufen sich gerade die Frauen mit zwei Cuperfolgen (2017/2019) schnell einen Namen. In der letzten Saison lagen sie bei Abbruch der Saison im März sogar an der Spitze.