Abschied mit gebrochenem Herzen und Tränen

Es ist erst ein paar Wochen her, als die Tannerin Tanja Odermatt auf Züriost in einer Videobotschaft von einem persönlichen Punktbestwert als Ziel für die Schweizer Meisterschaften vom Februar in Luzern sprach.

Doch daraus wird nichts. ­Letzte Woche gab der Verband Swiss Ice Skating aufgrund des jüngsten Corona-bedingten Bundesratsentscheids die Absage sämtlicher Meisterschaften (SM) im Eiskunstlaufen und Eistanzen bekannt. «Ich sehe keinen Grund mehr, meinen Körper zu quälen und unter starken Schmerzen zu trainieren», sagt die 23-Jährige und tritt zurück.