Webers Ausrufezeichen ist silbern

Das Oberländer Trio Anja Weber, Nicolas Wigger und Siri Wigger hat am ersten SM-Wochenende in Sedrun acht Medaillen erobert. Für das Ausrufezeichen aus Sicht des SC am Bachtel sorgte Weber.

Die 19-jährige Hinwilerin lief im Frauenrennen über 5 km Skating als Zweite ins Ziel. Nicht nur die Silbermedaille gewann sie, sondern auch eine goldene: jene in der Kategorie U20.