Wie Roulin zurück zum Erfolg finden will

Hundschopf, Minschkante, Brüggli-S, Langentrejen, Haneggschuss, Österreicherloch, Ziel-S: Die Namen der Streckenabschnitte am Lauberhorn lösen bei vielen Ski-Fans dieser Tage wohl wehmütige Gefühle aus. Für Gilles Roulin sind sie mit einigen seiner besten Resultate im Weltcup verbunden.

Stets fuhr er in Wengen in die Punkte, 2019 wurde er gar Zehnter. Für Aufsehen sorgte der Grüninger letztes Jahr in der Kombination mit dem zweiten Zwischenrang nach der Abfahrt. Schneller war damals nur Matthias Mayer, der Abfahrts-Olympiasieger von 2018.