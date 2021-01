Jetzt fliegt er nur noch für die Kamera

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her seit Gian Sutters letztem Wettkampf. Der Pfäffiker Freestyle-Snowboarder blieb beim Weltcup in Laax in der Slopestyle-Qualifikation hängen. Auf Rang 41 landete er letztlich.

Jetzt stellt sich heraus: Der Auftritt auf dem Crap Sogn Gion war zugleich Sutters Abschiedsvorstellung im Wettkampfzirkus. Der Slopestyle-Spezialist hat sich aus der Tour verabschiedet.

Der Oberländer sagt: «Ich habe mich, in Absprache mit dem Verband entschieden, keine Contests mehr zu fahren und voll auf das Filmen zu setzen.»