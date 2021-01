Ganz neue Töne

USTERPOWER



D Ruah vorem Sturm, totala Fokus // D Spannig stiegt alli Vollgas im Modus

Kurz besprecha, wella Wind ma hüt ins Spiel bring // Mr sind üs einig wema spielt, was üses Ziel isch

Jetz wird jedem klar was Sache isch // Spötistens wenn bi da Leitra jeda alles git

D Halla rüaft, es git nüt me wo üs heba könt // En gschlossna Kreis, will mr alli zemma stönd

(also) Zehn: Z Gfühl wia d Energie flüsst // 9: Vollgas, numa effektivi Iflüss

8: D Hend parat für Grosses // 7: Jeda weiss wo z gegenerischa Goal isch

6: Üsa Stand isch fest wia Baumstämm // 5: Gömer usa zeigend, was mr drauf hend

4: D Bei sind wach, kämpfa isch es Privileg // Erfolg ischs Ziel, dä isch nüm wit a weg



USTERPOWER



D Garderoba knistret, d Goalies sind parat // Ischüssa, Showdown miar sind sowas vu am Start

Kurz vor Apfiff, dr Simi seit di letschta Wort // Bises glada richtig Spielfeld goht

D Boxa dröhnt, alli werdend abklatscht // Das hüt jeda do für jeda goht isch me als nur a Tatsach

Egal wia hoch dr Druck wird, miar blibend standhaft // Dia Saison werdemer vor niamrem müassa Angst ha

also let's go, miar gäbend dr Ton a // Let's go, das wird a hochfrequenti Tonart

Let's go, jeda goht für jeda // Let's go, dia Pünkt dia holemer üs zemma

(also) 3: Gämer hundert und 10 Prozent // 2: Ready, ohni Umweg zu dem Moment

Eis: Es isch allna sunnaklar // Erfolg ischs Ziel, also gömer Jungs und holend na



USTERPOWER