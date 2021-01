Gelingt Kevin Kuhn der zweite Streich?

Viel Flexibilität war in der gesamten Vorbereitung gefragt. Nur gerade die Rennen der Leistungssportkategorien konnten am Berchtoldstag in Hittnau aufgrund der Umstände durchgeführt werden. Bei diesen stimmte aber das Drehbuch. «Alle Rennen waren hart umkämpft», zog OK-Präsident Thomas Frei zufrieden eine erste Bilanz.