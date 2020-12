Steinmann schockt den Rekordmeister

Die Gefühlslagen sind auch nach dem letzten Ballwechsel gleich verteilt: Hier der enttäuschte Müller, da der jubelnde Steinmann. Der Glattaler hat auch allen Grund, sich zu freuen.

Er entscheidet nicht nur das mit 12 000 Dollar dotierte Challenger-Turnier in Langnau am Albis für sich. Steinmann sorgt mit seinem Triumph auch für Aussergewöhnliches. Erstmals seit über einem Jahrzehnt fügt ein Landsmann dem Schweizer Rekordmeister Nicolas Müller (Weltnummer 30) eine Niederlage zu.

Von einer «faustdicken Sensation» schreibt die Webseite squash.ch darum, die Professional Squash Association findet, Steinmann habe bei den Sihltal Classic für einen «Schock» gesorgt.

In Langnau schlägt die Stunde

Unzählige Mal hat der an 59. Stelle der Weltrangliste geführte Glattaler sich die Zähne an Nicolas Müller ausgebissen. Letztmals vor zwei Wochen am Challenger-Turnier in Vaduz im Endspiel.

In Langnau aber schlägt seine Stunde. Bis in den Final bleibt Steinmann ohne Satzverlust. Nach 64 Minuten und vier Durchgängen (9:11, 11:2, 11:9, 11:7) hat er sich auch gegen den Turnierfavoriten durchgesetzt.

«Ich fühlte mich gut und spielte auf hohem Level.» Dimitri Steinmann

«Ein grosser Sieg für mich», sei das für ihn, schreibt der 23-Jährige auf Instagram. «Ich fühlte mich gut und spielte auf hohem Level.»

Erfolgreich verläuft das Challenger-Turnier, an dem coronabedingt nur Schweizer teilnehmen können, auch für Robin Gadola. Der Ustermer wird erst im Halbfinal von Müller gestoppt.