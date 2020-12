Räumt Wigger auch neben der Loipe ab?

Der Grund dafür ist ihre Nomination für den Nachwuchspreis «Best Talent Sport». Er ist mit einem Wert von 12'000 Franken dotiert. Drei Athletinnen und Athleten stehen in der dieser Kategorie zur Auswahl. Nebst Wigger sind es der 20-jährige Zehnkämpfer Simon Ehammer und Tennisspieler Dominik Stricker (18).

Medaillen an Jugendspielen und Junioren-WM

Für eine Wahl von Wigger gibt es gute Argumente. Im Januar holte sie zunächst an den Olympischen Jugendspielen in Lausanne zweimal Gold sowie Silber mit der Staffel. Nur einen Monat später überzeugte sie auch an der Junioren-WM in Oberwiesenthal. Im Sprint- und Skating-Rennen gab es je Bronze – die Staffel führte sie als Teamleaderin sogar zu Gold.

Auch Verbandstrainer Marco Isenschmid sagt nach diesen internationalen Erfolgen über die 17-Jährige vom SC am Bachtel: «Sie ist schon sehr weit.»

Entscheidend bei der Wahl zum «Best Talent Sport» ist ein Online-Voting – bis am Freitag, 11. Dezember (12 Uhr) kann für Siri Wigger auf srf.ch abgestimmt werden.

Ob die Oberländerin tatsächlich obenaus schwingt, wird während der «Sports Awards»-Livesendung am Sonntag, 13. Dezember (ab 20.05 Uhr) auf SRF 1 bekannt.