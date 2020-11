Die «Wettkampfsau» und das gute Körpergefühl

«Es ist der Hammer» – so entfährt es Dominik Peter. Begeistert ist der Fischenthaler nicht nur über die Tatsache, dass er zum Weltcup-Auftakt am Wochenende im polnischen Wisla im Schweizer Aufgebot steht. Sondern vor allem, weil es danach Schlag auf Schlag weitergeht. Ruka in Finnland, Nischni Tagil in Russland, die Skiflug-­WM in Planica, der Heimweltcup in Engelberg – das alles innert einem Monat. Es dürfte kaum etwas Schöneres geben für einen wie Peter, der sich selber als «Wettkampfsau» bezeichnet.