Die Weltklasse ganz unter sich

Schon fünf Wochen ist Maria Ugolkova in Budapest. «Ich bin etwas müde», sagt sie. Am Dienstag hat die Athletin des SC Uster Wallisellen ihren zehnten und letzten Vorrundenwettkampf in der International Swimming League (ISL) bestritten.

Es ist erst die zweite Ausgabe. Ugolkova war bereits bei der Premiere dabei, als insgesamt sieben Wettkämpfe in den USA und Europa durchgeführt wurden. Der Final ging im Dezember – mit ganz viel Show – im Spielerparadies Las Vegas über die Bühne. Zu Corona-Zeiten ist ein solches Szenario unmöglich.