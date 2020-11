Silber für Wittwer an der U23-EM

Lukas Wittwer vom Judoclub Uster hat an der U23-EM in Kroatien den bisher grössten Erfolg seiner Karriere erzielt. Der 22-Jährige gewann in Porec in der Kategorie bis 81 kg die Silbermedaille.

In seinen ersten drei Kämpfen setzte sich Wittwer jeweils mit der vollen Punktzahl vorzeitig durch. Im Halbfinal räumte der Nationalkader-Athlet dann dank einem entschlossenen Auftritt den Georgier Vladimir Akhalkatsi aus dem Weg, die Weltnummer eins der U21.

Im Final gegen dessen Landsmann Tato Grigalashvili – die Nummer 12 der Elite-Weltrangliste – zog Wittwer dann den Kürzeren. Die Silbermedaille dürfte ihn aber über die Niederlage getröstet haben. 2019 war das JCU-Mitglied an der U23-EM Fünfter geworden.