Kuhns guter Einstand bei den «Big Boys»

Er wusste: Die Form ist gut. Obwohl er mit den Resultaten der zwei letzten Rennen nicht zufrieden gewesen war.

An den Europameisterschaften im holländischen s'Hertogenbosch stimmten Gefühl und Ergebnis nun überein. Bei seinen ersten Titelkämpfen in der Elite verpasste Kevin Kuhn die Top Ten nur knapp.

Der 22-jährige Gibswiler, im letzten Winter Weltcup-Gesamtsieger in der höchsten Nachwuchsklasse und U23-Silbermedaillen-Gewinner an der WM in Dübendorf, klassierte sich auf dem 11. Platz. Mit seiner EM-Premiere bei den «Big Boys», wie er sie nennt, war der Oberländer «ziemlich zufrieden».