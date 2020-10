«Der Sport ist Teil der DNA»

Es scheint fast so, als hätte sich das Wetter an diesem Samstagnachmittag die Sportart ausgesucht. Kalt und regnerisch ist es am Gaelic Football Turnier – und doch haben sich fast 60 Spielerinnen und Spieler eingefunden. Der Zurich Inneoin GAA Club will damit die Sportarten Gaelic Football und Hurling/Camogie in der Schweiz bekannter machen.