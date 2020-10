«Es war zunächst mehr ein Jux»

Das hat sich geändert. Der 26-Jährige ist nun als Anschieber fester Bestandteil des Bobteams von Simon Friedli. Das grosse Ziel ist es sich für die Olympischen Spiele von 2022 in Peking zu qualifizieren.

Bereits 50 Jahre ist es dann her seit der wohl berühmteste Schweizer Anschieber Olympia-Gold in Sapporo holte – der legendäre «Hausi» Leutenegger. Ob er ihn schon mal getroffen habe, fragt Nägeli den Tösstaler. Tatsächlich traf Schläpfer mit seinen Turnkollegen den Unternehmer schon einmal in der Dorfbeiz. «Er hat uns sogar eine Runde ausgegeben», erinnert sich der Wilemer.

Im Athletikzentrum statt in der Turnhalle

Um womöglich irgendwann in die Fussstapfen von Leutenegger treten zu können hat Schläpfer jedenfalls seinen Alltag schon seit geraumer Zeit umgestellt. Statt mit seinen Kollegen vom Turnverein Bauma trainiert er mittlerweile bis zu fünfmal in der Woche in einem Athletikzentrum in Winterthur inklusive eigenem Coach. Dazu kommt zusätzlich eine Einheit mit dem gesamten Bobteam auf der Anschiebebahn in Emmen.

Möglich ist dies sowieso nur weil der gelernte Zimmermann sein Studium zum Holzbauingenieur mittlerweile auf 50 Prozent runtergeschraubt hat. Die ersten Ergebnisse seiner Trainingsarbeit sollen schon Ende November sichtbar werden. Dann stehen die ersten Rennen im lettischen Sigulda auf dem Programm.