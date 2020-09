Die Lust auf Rennen ist gross

Eigentlich wäre die EKZ-Cup-­Rennserie bereits seit Ende August zu Ende. Von den ursprünglich sechs Rennen sind Uster und Wetzikon im Kalender übrig geblieben. Sie hätten bereits im Mai stattfinden sollen.

Der Start einer Minisaison erfolgt nun am Samstag in Uster – die Rennen vom nächsten Wochenende in Wetzikon finden sogar an zwei Tagen statt.