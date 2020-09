Reists Meisterstück mit Ansage

Im Prinzip war es nur eine Frage der Zeit. Quasi eine Sensation mit Ansage. Denn seit Jahren fährt Nicole Reist an der Weltspitze der Männer mit.

2018 belegte die Ultracyclerin aus Weisslingen am Race Across America mit dem Sieg in der Frauenkategorie zugleich den 3. Platz in der Gesamtwertung. Und beim Triumph am Race Around Austria von Mitte August klassierte sie sich im Overall-Ranking auf Rang 5.