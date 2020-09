«Da schossen die Glückshormone durch die Körper»

Der Greifenseelauf «the special one» ermöglichte viel Neues. In 15-Minuten-Intervallen starteten je bis zu 30 Läuferinnen und Läufern von Montagfrüh bis Samstag spät – entweder über die 17,9 km in Niederuster um den ganzen See oder zu den 7 km von Maur um den oberen Seeteil. Fast 5000 hatten sich angemeldet, Über 4200 liefen ins Ziel. Markus Ryffel bilanziert als Organisator bei Ryffel Running.